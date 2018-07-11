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11 Temmuz 2018 09:56

Yaşlı kadından 2 yıldır haber alınamıyor

Amasya’da evinden çıkarken güvenlik kameraları tarafından görüntülenen yaşlı kadından 2 yıldır haber alınamıyor.

Yaşlı kadından 2 yıldır haber alınamıyor

11 Temmuz 2018 09:56


Edinilen bilgiye göre, Aysel Kuşçu (79), 22 Haziran 2016 günü Hızırpaşa Mahallesi’ndeki evinden çıktı ve bir daha geri dönmedi. Son olarak binanın güvenlik kameralarının görüntülediği iki çocuk annesi Kuşçu’nun izine yapılan aramalara rağmen rastlanamadı.


Kuşçu’nun damadı Rahmi Besler, "Kayınvalidem kaybolalı iki yıl oldu. İlk günlerde çok sıkı arama faaliyetleri oldu. Polisin, jandarmanın arama köpekleri de geldi. Dolaştılar ama hiçbir iz bulamadık" dedi. O günden beri çevre illere de giderek kayıp ilanı dağıttıklarını belirten kızı Pınar Besler de annesinin bulunması için yardım istedi. Torunu Beren de anneannesinden gelecek iyi haberi bekliyor.




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