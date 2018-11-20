Yatırımcının yolu açıldı

Amasya'nın Merzifon ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesinde(OSB) ikinci sanayi bölgesi parselleri arasındaki imar yollarının açılması çalışmaları tamamlandı.

Amasya İl Özel İdaresi ile Merzifon OSB Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttüğü çalışmayla 41 sanayi parseline ulaşımı sağlayan 20 metre genişliğinde ve 4 kilometre uzunluğunda olan imar yolları iş makinelerinin çalışmaları sonucu tamamlanarak hizmete girdi.

Tamamlanan yollar sayesinde bölgeye yatırım yapmak isteyen ve parsel tahsis işlemi gerçekleştirilen firmaların parsellerine ulaşım sorununu tamamıyla ortadan kalkarken ilk etapta tahsisi gerçekleştirilen 11 firmanın önümüzdeki süreçte fabrikalarının temellerini atmasının yolu açıldı.

Yapılacak 55 milyon liradan fazla yatırımla binin üstünde kişiye istihdam sağlaması planlanan bölgedeki çalışmalar Amasya Valisi Dr. Osman Varol, AK Parti Amasya Milletvekilleri Mustafa Levent Karahocagil ile Hasan Çilez'in de katıldığı programda başlatılmıştı.