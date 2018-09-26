Yavru'ya ödülü cenazesinde verildi

Adana'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden usta oyuncu Yakup Yavru, memleketi Amasya'da toprağa verildi. Usta oyuncunun kazandığı ödül, cenaze töreninde oğluna verildi.

25. Yıl Emek Ödülü'nün almak için Adana'daki Film Festivali'ne katılan usta oyuncu 66 yaşındaki Yakup Yavru, geçirdiği kalp krizi sonucunda ödülünü alamadan hayata gözlerini yumdu. Usta oyunca vefatının ardından yakınları tarafından dün gece saatlerinde memleketi Amasya'ya getirildi.

Usta oyuncunun oğulları Mert Yavru, Yağız Yavru ve kızı Yakut Yavru, ilçedeki Fatih Sultan Mehmet Camii'nde kılınacak olan cenaze namazı öncesinde taziyeleri kabul etti. Törende ayakta durmakta zorluk çeken Yakut Yavru, gözyaşlarını tutamadı.

Cenaze namazı öncesinde Yakup Yavru'nun arkadaşları, usta oyuncunun alacağı ödülü, oğluna teslim etti. Daha sonra alınan helalliğin ardından ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından Yakup Yavru'nun naaşı, 4,5 ay önce kendisi için Tekirdede Mezarlığı içerisinde yaptırdığı mezara defnedildi.

Cenazeye, Amasya Valisi Osman Varol, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir ve Yakup Yavru'nun yakınları katıldı.