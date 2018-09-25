Yeni Amasyaspor sürpriz peşinde

Eleme Turu'nda sahasında konuk edeceği Süper Lig ekibi Atiker Konyaspor'u yenerek kupada sürpriz yapmanın peşinde.

Oyuncularını yarınki maça hazırlayan Yeni Amasyaspor Teknik Direktörü Osman Bozkurt, “Sahaya çıkıp güzel futbol oynayıp maçı kazanmak istiyoruz. Onların hedefi varsa bizim de hedefimiz var. Biz kupada gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz” dedi.

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın çok beğendiği futbol adamlarından biri olduğunu belirten Bozkurt, “Rıza hocaya bir sürpriz yapmayı düşünüyoruz. 13.00'te başlayan maç saat 15.00'te bittiğinde Rıza hoca o sürprizi görecek” diye konuştu.

Atiker Konyaspor ile karşılaşacak olmanın heyecanını yaşadıklarına değinen takım kaptanı Erdinç Gedikli de rakiplerine bir sürpriz yaşatıp Bölgesel Amatör Lig'in sesini daha çok duyurmak istediklerini söyledi.

İlk 2 turda aldıkları galibiyetlerle güçlerini ortaya koyduklarını vurgulayan yeşil-beyazlı takımın yöneticisi Bahadır Tekeş ise, “3. turda geçmiş dönemde kupa şampiyonluğu yaşamış bir takım çıktı. Kupayı almış bir takımla kendi sahamızda mücadele etmek bizim için bir şans” şeklinde konuştu.

Tekeş, takımlarının en büyük destekçisi olan taraftarlarını maça davet etti.