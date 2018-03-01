Yeşilay uyardı

1-7 Mart Yeşilay Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, 1920 yılında kurulan ve yaklaşık bir asırlık bir sivil toplum kuruluşu olan Yeşilay’ın başlangıçta daha çok alkole karşı bir mücadele cemiyeti gibi faaliyetlerine başlaması sonrası sonra uyuşturucu, sigara gibi diğer bağımlılıkların da çalışma alanına girdiğini ve yakın tarihlere gelindiğinde kumar ve son yıllarda tüm dünyada özellikle de gençleri tehdit eden bir bağımlılık türü olan teknoloji bağımlılığıyla da mücadele edildiğine değinen Yusuf Uludağ, bugüne kadar toplumla ve gençlikle kucaklaşmayı, onları her türlü zararlı alışkanlıktan ve bağımlılıktan korumayı ve kurtarmayı hedefleyen birçok faaliyete imza atıldığını anlattı.

"Yeşilaycı olmak için, bağımlılıklardan uzak durmak için, sağlıklı yaşamak için bir nedenim var” temalı Yeşilay Haftası’nda bağımlılıkla ve zararlı alışkanlıklarla mücadele için toplumu harekete geçirmeye çalışacağını vurgulayan Şube Başkanı Uludağ, “Bağımlılıklar sadece ülkemizin değil, tüm dünyanın geleceğini tehdit ediyor. Sorumluluğumuz büyük, omuzlarımızdaki yük ağır. Geleceğimizi bağımlılıklardan korumak için her yerde zararlı alışkanlıklarla mücadelemize devam edeceğiz. Ancak bu mücadele de herkes yer almalı, taşın altına elini koymalıdır. Çünkü Yeşilaycı olmak için çok önemli nedenlerimiz var. Sevdiklerimizle yaşayacağımız güzel günler var, sağlıklı ve huzurlu bir hayat sürme hayalimiz var. En önemlisi bağımlılıktan korumamız gereken çocuklarımız, gençlerimiz, geleceğimiz ve ülkemiz var” diye konuştu.

Uludağ, 2002 yılından bu yana sürdürdüğü şube başkanlığı görevini kendisine devreden kurucu başkan Halis Büyükbayraktar’a halkı bilgilendirme, bilinçlendirme, farkındalık ortaya koyma amaçlı yaptığı çalışmalar yanında sanatsal, sportif ve kültürel faaliyetleri için teşekkür etti.