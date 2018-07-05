Yeşilırmak ilk defa bomboş kaldı

Amasya Belediyesi tarafından uygulanan Yeşilırmak Şişirme ve Şelale Projesi test çalışmaları kapsamında monte edilen kauçuk bendin devreye girmesiyle ırmağın bir yanında suyun tutulmasıyla seviye artarken, diğer yanda da suların çekilmesiyle ırmak yatağı boş hale geldi. Bu duruma şaşıran vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

Olta ve ağlarını alarak su birikintilerinin oluştuğu alanlara akın eden bazı vatandaşlar balık avlamaya çalıştı. Oltayla balık tutan Hayri Usta, ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını söyledi. Zabıta ekipleri de vatandaşları ırmak yatağına girmemeleri konusunda uyardı.

Test denenmesi esnasında ırmakta bir süreliğine su seviyesinin azaldığını belirten Belediye Başkanı Cafer Özdemir, “Vatandaşlarımız ilk defa ırmak yatağını boş gördüler. Milyonlarca senedir belki bu ırmak akıyor ama ilk defa susuz kaldı” dedi.

Özdemir, proje kapsamında sandal ve nostaljik gondolların ırmak üzerinde yüzeceğini, ayrıca şelaleye konuşlanan sistemle elektrik üretiminin sağlanacağını anlattı.