Yeşilırmak Şişirme Projesi testi geçti

Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, altına imza attıkları her büyük projeyi söz verdikleri gibi en kısa zamanda tamamlayarak Amasya’ya kazandıracaklarını söyledi. Uzun yıllardan beri bir hayal olarak değerlendirilen projeleri bir bir hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Özdemir, “Yeşilırmak üzerine yerleştirdiğimiz şişirilebilir kauçuk bent sayesinde İstasyon Köprüsü’ne kadar olan mesafede ırmak seviyesini aynı düzeyde tutacak ve durgunlaştıracak. Durgunlaştırılan ve debisi kontrol altına alınan su üzerinde turistik amaçlı kayıklar Yeşilırmak Nehri üzerinde tur düzenleyebilecekler. Yeşilırmak’ın 150 metrelik bölümünde karşılıklı seyir terasları, tarihi dokuya uygun seyir kuleleri, dinlenme mekanları ve gezi yolları hazırlanacak. Şişirilen ırmak suyundan aynı zamanda elektrik enerjisi de elde edilecek" dedi.