Yeşilırmak'ta çırpınan balıkları endişeyle izlediler

Amasya'nın ortasından geçen geçen Yeşilırmak Nehri'nde görülen toplu balık ölümleri halkı korkuttu. Çok sayıda vatandaş, suda çırpınan balıkları endişeyle izledi.

Yeşilırmak'ta suyun üzerindeki köpüklenmenin ardından çok sayıda balığın kıyıya vurduğunu gören vatandaşlar durumu yetkililere haber verdi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri balık ölümleri üzerine araştırma başlattı.

Zeynep Candan adlı vatandaş, balık ölümlerinin su yüzeyinin köpüklenmesiyle başladığını söyledi. Ferhat Köprüsü civarında su yüzeyine çıkan balıkları izleyen vatandaşlardan Emrah Yüksel de kentte daha önce defalarca kez balık ölümlerinin yaşandığına dikkat çekti.