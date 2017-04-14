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14 Nisan 2017 13:42

Yeşilırmak’ta kaybolan gençten acı haber geldi

Amasya’da kullandığı kiralık otomobille kaza yaptıktan sonra polisten kaçarken Yeşilırmak’a uçarak kaybolan gencin cesedi 4 gün sonra bulundu.

Yeşilırmak’ta kaybolan gençten acı haber geldi

14 Nisan 2017 13:42


Geçen Pazartesi günü geç saatlerde Hacılar Meydanı Mahallesi’nde karıştığı kazanın ardından polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçarken otomobiliyle Yeşilırmak’a uçarak kapıldığı akıntıda kaybolan Kaya Durukan’dan (20) acı haber geldi. Ertesi gün sudan çıkartılan otomobilde bulunamaması üzerine Amasya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile dalgıç polisler ve Amasya Belediyesi itfaiyesi su altı kurtarma ekiplerince sürdürülen arama kurtarma çalışmaları sonucunda kaza yaptığı yerin yakınlarında bulunan Durukan’ın cansız bedeni kıyıya çıkartıldı.


Bir ay sonra askere gitmek için hazırlık yaptığı öğrenilen gencin cenazesi sonra otopsi için Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.




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