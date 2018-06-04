Yolcu otobüsünde 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Bayburt’tan İstanbul yönüne giden bir yolcu otobüsü alınan ihbar üzerine Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Yolaçan köyü civarında jandarma tarafından durduruldu. Amasya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ile İlçe Jandarma ekiplerinin arama yaptığı otobüsün şoför istirahat kısmında 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 şarjör ile 4 adet mermi bulundu.

Olayda gözaltına alınan bir kişi hakkında Taşova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli işlem başlatıldı.