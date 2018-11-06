Yöneticilerle öğrenciler birlikte fidan dikti

Amasya'da yöneticilerle öğrenciler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Milli Eğitim Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğünce imzalanan protokol kapsamında 'Fidanlar, Fidanlarla Büyüyor' temalı etkinlikte birlikte fidan diktiler.

Çevre Yolu'nda düzenlenen fidan dikme etkinliğine katılarak öğrencilerle birlikte fidan diken Amasya Valisi Dr. Osman Varol, ormanların ve doğal hayatın önemini çocuklara benimsetmek için ciddi çalışmalar yürütüldüğünü vurguladı. Varol, Orman Genel Müdürlüğünün son 15 yılda yaptığı çalışmalarla orman varlığını ciddi oranda arttırıp var olan ormanların da ıslahını gerçekleştirdiğini söyledi.

Ormanların korunup geliştirilmesi gerektiğine değinen Amasya Orman Bölge Müdür Yardımcısı Oktay Ayatay da, “Çünkü ormanlar toprağın, suyun, sağlığımızın temiz havanın kaynağıdır. Ormanlar toprağın sigortasıdır, erozyonu önler. Ağaçlar sağlık kaynağıdır. İyileştirir. Ağaçlar havayı temizler. Gürültüyü önler. Ormanlar barınaktır. Yaban hayvanlarının, kuşların, böceklerin ve diğer canlıların yaşam alanlarıdır. Bu nedenle diyoruz ki ormanı korumak hayatı ve geleceğimizi korumaktır. Orman yoksa olursa bizlerde yok oluruz” diye konuştu.

Etkinliğe Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, Emniyet Müdürü Fahri Bulut, Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız, Milli Eğitim Müdürü Dr. Hüseyin Güneş ile diğer yetkililer de katıldı.