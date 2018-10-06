1. Çankaya Kitap Buluşması sona erdi

Çankaya Kitap Buluşması binlerce kitapseverin katılımıyla sona erdi.

Çankaya Belediyesi ve Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf (TAKSAV) işbirliğiyle Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde düzenlenen 1. Çankaya Kitap Buluşması binlerce kitapseverin katılımıyla sona erdi. 35 yayınevi ve birçok yazarın sevenleriyle buluştuğu kitap fuarı, 7 gün boyunca 10 bin okuru ağırladı.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen fuara olan yoğun ilgiden memnuniyetini dile getirerek Çankaya Kitap Buluşması günlerinin gelenekselleşeceği sözünü verdi. 7 gün boyunca çeşitli etkinliklerin de düzenlendiği Kitap Buluşması günlerinde İbrahim Kaboğlu, Ercan Karakaş, Doğan Tılıç ve Faruk Bildirici gibi isimler söyleşi programlarında okurlarıyla buluşurken çok sayıda yazar da imza günlerinde sevenleriyle buluşma fırsatı buldu.

Çağdaş Sanatlar Merkezi'nin (ÇSM) kuruluşunun 20. Yılına özel sezonun ilk etkinliği olarak gerçekleştirilen 1. Çankaya Kitap Buluşması'na birçok okul da ziyaret gerçekleştirdi.