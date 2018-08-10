1 haftada 39 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığından yapılan haftalık bilgilendirmeye göre, 03 Ağustos-09 Ağustos 2018 tarihleri arasında PKK/KCK terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Şırnak, Siirt, Mardin ile Irak’ın kuzeyinde yürütülen büyük ve orta çaplı operasyonlara aralıksız devam edildi. Bu operasyonlarda yurt içinde 24 ve yurt dışında 15 olmak üzere toplam 39 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 4’ünün örgütün sözde lider kadrosunda olduğu tespit edildi. Operasyonlar kapsamında 19 adet piyade tüfeği, 3 adet tabanca ve bu silahlara ait muhtelif mühimmat ile 2 adet RPG-7 roketatar, 28 adet el bombası, 7 adet telsiz, 158 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi ve 12 adet EYP imha edildi. Operasyonlarda 1 asker şehit olurken, 4 asker de yaralandı.

Teröristlere nefes aldırılmıyor

PKK/KCK terör örgütünün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde, 22 bin 448 paket kaçak sigara ve 100 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Açıklamada, azim ve kararlılıkla icra edilen operasyonlarla PKK/KCK terör örgütü üzerinde oluşturulan baskı neticesinde, örgütün serbest hareket etmesi ve eylem kabiliyetinin kısıtlandığına dikkat çekildi.

4 bin 561 terörist etkisiz hale getirildi

TSK tarafından, hudutlarda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarına yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 561’e ulaştı. Terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda bugüne kadar 54 asker şehit olurken, 240 asker yaralandı.

TSK ve Özgür Suriye Ordusu tarafından 18 Mart 2018 tarihi itibariyle kontrol altına alınan Afrin’de mayın ve el yapımı patlayıcı arama faaliyetleri sürdürülüyor. Harekat kapsamında bugüne kadar 262 adet mayın ve bin 370 adet EYP tespit edilerek imha edildi.

Münbiç’te 27 bağımsız devriye icra edildi

Daha önce mutabık kalınan Münbiç Yol Haritası ve Münbiç Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç bölgesi arasında kalan hat üzerinde TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri tarafından, 18 Haziran 2018 tarihinden itibaren bağımsız devriye faaliyetlerine başlandı. 09 Ağustos 2018 tarihi itibarıyla 2 ülke tarafından 27 bağımsız devriye faaliyeti icra edildi.