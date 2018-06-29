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29 Haziran 2018 22:12

1 haftadır haber alınamayan küçük Eylül’ün cesedi bulundu

Ankara’nın Polatlı ilçesinde 22 Haziran’da kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara’nın cesedi, Yüzükbaşı Mahallesi yakınlarında bir elektrik direğinin dibinde gömülü olarak bulundu.

1 haftadır haber alınamayan küçük Eylül’ün cesedi bulundu

29 Haziran 2018 22:12


Bursa’da yaşayan İbrahim ve Şerife Yağlıkara çiftçi, yaz tatili için memleketleri Ankara’nın Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi’ne geldi. Burada Yağlıkara çiftinin 3 çocuğundan en küçükleri Eylül, 22 Haziran Cuma günü öğle saatlerinde arkadaşları ile birlikte oyun oynamak için evlerinden çıktı. En son evlerinin yanındaki yolda bisiklet sürerken görülen Eylül’ün eve gelmediğini fark eden ailesi, dışarı çıkarak çocuklarını aramaya başladı. Arama çalışmaları sonuç vermeyince durum jandarmaya bildirildi. İhbar üzerine köye çok sayıda asker ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekiplerin 7 gün boyunca havadan ve karadan yaptıkları aramalar sonucunda Eylül’ün cansız bedeni, Yüzükbaşı Mahallesi yakınlarında bir elektrik direğinin dibinde gömülü olarak bulundu. Konuyla ilgili olay yerine giden Ankara Valisi Ercan Topaca, birazdan bir açıklama yapacak.




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