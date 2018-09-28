1 milyon çocuk sinemayla buluşacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın' kampanyası ile 1 milyon öğrenciyi sinema ile buluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği ‘Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın' kampanyasının ikincisi, sinema ve televizyon dünyasının birçok ünlü ismi ve yaklaşık 500 öğrenciyi bu yıl yine Beyoğlu Grand Pera Emek Sahnesi'nde bir araya getirdi. Son dönemin en beğenilen çocuk filmi ‘Bizim Köyün Şarkısı' ile başlayan kampanyanın sunuculuğunu filmde rol alan ve çocuklar tarafından da oldukça sevilen çocuk oyuncular Berat Efe Parlar ve Dora Dalgıç gerçekleştirdi. Kampanyanın açılış filmini Bakan Ersoy'un eşi Pervin Ersoy ve çocukları Mehmet Reşat Ersoy ile Aslan Can Ersoy da izledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, bu yıl Türkiye genelinde sinemaya gidemeyen 1 milyon ortaöğretim öğrencisinin faydalanacağı kampanyanın açılış töreninde yaptığı konuşmada, bundan sonra organizasyonu sürekli hale getirmeyi düşündüklerini söyledi. Genç yaşta öğrencileri sanatla tanıştırmak üzere böyle bir kampanya başlattıklarına işaret eden Bakan Ersoy, “Bakanlığımızın geçen sene başladığı bu organizasyonda amacımız sanatla, kültürle, sinemayla genç yaşta öğrenci arkadaşlarımızı tanıştırmak ve bundan sonra bizim başlattığımız noktada devam etmelerini sağlamak” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda ilki geçtiğimiz yıl düzenlenen ‘Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın' projesi Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği ve Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği iş birliğinde gerçekleştiriliyor. Sinemaya gidemeyen ortaöğretim öğrencilerine yönelik olarak bulundukları illerdeki sinema salonlarında ücretsiz film gösterimi imkanı sunan projeden 5, 6, 7 ve 8'inci sınıf öğrencileri faydalanabiliyor. Proje kapsamında geçtiğimiz yıl iki aylık süreçte 750 bini aşkın çocuk sinema ile buluştu.