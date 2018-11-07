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1 milyon TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, 1 milyon TL ödülle "yeşil kategori"de yer alan sözde Botan eski Cudi Cephe sorumlusu Rızgar Gever kod adlı Müslim Fırtına’nın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, 1 milyon TL ödülle "yeşil kategori"de yer alan sözde Botan eski Cudi Cephe sorumlusu Rızgar Gever kod adlı Müslim Fırtına'nın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


İçişleri Bakanlığından yapışan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında 31 Ekim -2 Kasım 2018 tarihleri arasında Şırnak Silopi Cudi Dağı kırsalında yapılan İHA destekli operasyonlarda 15 terörist etkisiz hale getirildi. Yapılan incelemeler sonucunda, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, terörden arananlar listesinde 1 milyon TL ödülle "yeşil kategori”de yer alan sözde Botan eski Cudi Cephe sorumlusu Rızgar Gever kod adlı Müslim Fırtına olduğu belirlendi.

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