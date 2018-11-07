1. Uluslararası Dil ve Edebiyat Kongresi başladı

Uluslararası Dil ve Edebiyat Kongresi bugün başladı.

1. Uluslararası Dil ve Edebiyat Kongresi'nin açılış konuşmalarını Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül ve Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Bülent Kırmızı yaptı.

Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gülsevin konuşmasında, Türk dili ve kültürünün gelişme seyrinden söz etti. Türkçenin bir ırmak gibi dolaştığı toprakları hem beslemiş hem de oralardan beslenmiş olduğunu vurgulayan Gülsevin, bunun neticesinde Türkçe, Arapça, Farsça, Ermenice, Çince ve Rusça gibi dillerin birbirlerine tesir ettiğini söyledi. Böyle bir tarihi süreçte Türkçenin fethettiği kelimelerin artık dilimizin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirten Gülsevin, Türkçeye sahip çıkan devlet adamlarından Karamanoğlu Mehmet Bey ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü hatırlattı. Atatürk'ün “Türk dili, Türk milletinin kalbidir, zihnidir” sözlerinin onun yüksek bir dil şuuruna sahip olduğunu gösterdiğini vurgulayan Gülsevin, aynı şuurun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da paylaşıldığını ve 2017'nin kendilerinin himayelerinde 'Türk Dili Yılı' ilan edildiğini belirtti.

Kongrede açılış konuşmalarından sonra Atatürk Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kenan Demirayak ile Türk dilinin emektar hocalarından Prof. Dr. Saim Sakaoğlu birer konuşma yaptı.

Kongrede 3 gün boyunca 4 salonda 160'a yakın bildiri sunulacak.