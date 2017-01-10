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10 Ocak 2017 11:46

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

10 Ocak 2017 11:46

Çalışan gazetecilere medyanın sorunlarını çözerek sahip çıkılabileceğini belirten TİMEF Genel Başkanı Şakir Gürel, "İletişim fakülteleri çoğaltılırken medya sektörünün küçülmesine seyirci kalınıyor. Anadolu medyası kan kaybettikçe gazetecilerin çalışma alanları daralıyor, birer birer ortadan kalkıyor" dedi.
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü yayınladığı bir mesajla kutlayan Tüm İletişim ve Medya Federasyonu (TİMEF) Genel Başkanı Şakir Gürel, "Gazeteciler madden ve manen zor şartlar altında görev yapıyor. Halkın gözü, kulağı, sesi olma ve kamuoyunun haber alma hakkına katkıda bulunma görevini ilkeli, tarafsız ve sorumlu gazetecilik anlayışı içerisinde başarıyla yerine getirmek için tüm zorluklara göğüs geriyor. Devlet ile millet arasında köprü olma görevini üstleniyor. Bu son derece ulvi ve önemli görevleri yerine getirme mücadelesi veren meslektaşlarımızın çalışma koşullarının ve yaşam standartlarının bir an önce iyileştirilmesi gerekiyor. Bunun için basın meslek kuruluşlarının ve devletimizin üzerine düşen düzenlemeleri acilen yapmaları ve hayata geçirmeleri gerekiyor" dedi.

"İletişim fakülteleri çoğaltılırken sektörün küçülmesine seyirci kalınıyor"
Türkiye’nin her yöresinde iletişim fakülteleri açılıp çoğaltılırken, medya sektörünün küçülmesine seyirci kalındığını, mesleki çalışma alanlarının daraltıldığını kaydeden TİMEF Genel Başkanı Gürel, "Anadolu medyası kan kaybediyor. Yerel gazeteler kapanıyor, radyolar elemansız elektronik birer müzik kutusu oldu. Sayıları 400’ü bulan yerel televizyonların tamamına yakını RTÜK’ün teknolojik yeniliklerin önünü zamanında açmaması yüzünden elektronik demirbaş yığını haline gelmiş durumda. İletişim fakülteleri çoğaltılırken medya sektörünün küçülmesine seyirci kalınıyor. Medya, özellikle de Anadolu medyası olarak adlandırdığımız yerel medya kuruluşları birer birer ortadan kalkıyor, gazetecilerin çalışma alanları her geçen gün biraz daha daralıyor. Oysa çalışan gazetecilere, meslektaşlarımıza sahip çıkmanın yolu medyanın sorunlarının çözülmesinden, çalışma ve istihdam alanlarının artırılmasından geçer" ifadelerine yer verdi.



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