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10. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu başladı

Türk Dil Kurumu (TDK) ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliği ile düzenlenen “10.

Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu” 17 Ekim'de Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde başladı.


Sempozyumun açış konuşmalarını TDK Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Eskişehir Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Başkan Yardımcısı Sayit Yusuf, UNESCO Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz ve Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ferruh Ağca yaptı. TDK Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, konuşmasında dünyada Türk dili ile ilgili pek çok toplantının düzenlendiğine dikkat çekerek, bu sempozyumun da bunlardan biri olduğunu ve Türk dili üzerine araştırmalar yapan önde gelen hocaları bir araya getirdiğini söyledi. Gülsevin, Türkçe'nin farklı milletlerden araştırmacıların katıldığı toplantılarda ele alınması, 250 milyona yakın kişi tarafından konuşulması, dünyanın farklı köşelerinde birçok kurumda öğretilmesi ve eski zamanlardan bu yana birçok edebi ve ilmi eseri vücuda getirmesi gibi özellikleriyle bir dünya dili olduğunu belirtti.


Bu sene Atebetü'l-Hakayık'ın basılışının 100. yıl dönümü adına düzenlenen ve 19 Ekim'de sona erecek olan sempozyumda 58 oturumda 240 bildiri sunulacak. Sempozyum çerçevesinde bir de sergi ziyarete açıldı. Sergide Türk dünyasından fotoğraflar ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

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