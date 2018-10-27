10 yaşındaki küçük öğrenci kitap yazdı

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde eğitim gören 10 yaşındaki Eylül Ece Akdağ, "Ece'nin Kaleminden" adlı kitap yazdı.

Kızılcahamam Çağatay İlkokulu 4. sınıf öğrencisi olan ve ana sınıfına giderken okuma ve yazmayı öğrenen 10 yaşındaki Ece Eylül Akdağ, küçük öykü ve masal denemeleri yaptı. Bu denemelerin ardından kitap yazmaya karar veren Akdağ, öykü, masal, gezi ve düşünce yazılarından oluşan "Ece'nin Kaleminden" adlı kitabı kaleme aldı. Akdağ'ın kitabında okuma ve yazma konusuna dikkat çektiği kaydedildi. Ayın ve yılın en çok kitap oyunları yarışmasında derece elde eden Akdağ, geçen yıl '15 Temmuz Demokrasi Şehitleri'ne yazdığı mektupla da Ankara üçüncüsü olmuştu.