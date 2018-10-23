10 yılda 550 milyonluk yatırım

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'in de katıldığı toplantıda Mamak'ın 10 yılına damga vuran yatırımlar masaya yatırıldı. Mamak'ta gerçekleştirilen yatırımlar hakkında bilgi veren Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Göreve geldiğimiz günden bugüne birçok örnek projeye imza attık. Yaptığımız yatırımlar, belediyenin kuruluşundan bugüne kadar yapılan yatırımlardan daha büyük. 10 yılda toplam 550 milyon Türk Lirası değerinde yatırım yaparak hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Mamaklılarla el ele verdik güçlü bir Mamak inşa ettik. Hem fiziki hem sosyal dönüşümü başarıyla yürüttük. Mamak çok değişti” dedi.

Toplantıda konuşan AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "Yerel yönetimlerde AK belediyelerimizin yapmış olduğu hizmetler ve yatırımlar her zaman örnek gösterilmiştir. Mamak'ta hizmet anlamında bunun birçok örneğini gördük” diye konuştu.

Toplantıya katılan AK Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammed Abdullah Özer de Mamak'ta hizmet odaklı belediyecilik anlayışının başarılı bir şekilde yürütüldüğünü kaydederek yapılan yatırımlar ve hizmetlerden dolayı Akgül'e teşekkür etti.

Yeniden inşa ettik

Faaliyete geçen yatırımların Mamaklıların yaşam kalitesini yükselttiğini kaydeden Akgül, uyguladığımız kentsel dönüşüm projeleriyle deyim yerindeyse ilçemizi yeniden inşa ettik dedi. Vatandaşla kurulan güven ve gönül köprüsü ile kentsel dönüşümde dev adım attıklarını ifade eden Akgül, "Kentsel dönüşüm ve yenileme projeleriyle 40 bine yakın gecekonduyu yıktık. Uyguladığımız dönüşüm ve imar projeleriyle ilçede adeta yeni mahalleler inşa ettik. Mamak'ın geleceğini santim santim planladık” şeklinde konuştu.

Doğumdan ölüme vatandaşın yanındayız

Yüzme havuzu, spor salonları, aile merkezleri, gökbilim merkezi, kapalı pazar yerleri gibi birçok yatırımı Mamak'a kazandırarak yükselen bir değer olduklarını belirten Akgül, rutin belediyecilik hizmetlerinde de çağ atladıklarını vurguladı. Akgül, "İnsan odaklı hizmet anlayışımızla, evde sağlıktan cenaze ve taziye hizmetine kadar vatandaşın doğumundan ölümüne kadar her an yanındayız. Eğitim ve kültür alanında meslek edindirme kurslarımız ve yetenek kurslarımızla Mamaklılara hizmet vermekteyiz. Mamak'ın alt yapısından üst yapısına kadar her mahalleye eşit hizmet anlayışımızla yolumuza devam ediyoruz“ ifadelerini kullandı.

Sporda da öncü ilçe olduk

Mamak Belediyesi olarak birbirinden iddialı spor yatırımlarıyla da öncü ve örnek ilçe olduklarını dile getiren Akgül, "Madde bağımlılığından, kötü alışkanlıklardan gençlerimizi uzaklaştırmak istiyorsak, şartları oluşturmanız gerekir. Bizde spor tesisleri ve gençlik merkezleri yaparak gençlerimizin hizmetine sunduk. Yüzme havuzu, spor salonları, şehir stadı, gençlik merkezleri başta olmak üzere birçok tesisini ilçemize kazandırdık” dedi.