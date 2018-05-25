Yılında Kudüs Kahraman Şehitlerimizin Anısına Sergisi’’ Adana’da ziyarete açıldı.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu tarafından düzenlenen “100. Yılında Kudüs Kahraman Şehitlerimizin Anısına” sergisi, 22 Mayıs’ta Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde ziyarete açıldı. Türk Tarih Kurumu’nun Kudüs şehitlerini anmak ve Kudüs’ün insanlık ve İslamiyet tarihi açısından önemine dair belge ve fotoğrafları kamuoyuyla paylaşmak amacıyla daha önce Ankara, İzmir, Lefkoşa ve Kayseri’de çeşitli üniversite ve orta öğretim kurumlarının ev sahipliğinde sergilediği koleksiyon, bu defa “Kudüs’ü Anlama ve Anlatmak” etkinliği kapsamında Adana’da ziyarete açıldı. Adana’nın Yüreğir ilçesinde bulunan Hakkı Polat Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve TOKİ Köprülü Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen “Kudüs’ü Anlama ve Anlatmak” etkinliği, Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Yüreğir İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kılınç, şube müdürleri, etkinliği düzenleyen kurumların temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen etkinliği çok sayıda öğretmen ve öğrenci takip etti. Öğrencilerin Kudüs’e dair gösteriler sergilediği etkinlikte, Kudüs’ün tarihi ve kültürel önemi, Türk Tarih Kurumu’nun Kudüs’e dair fotoğraf ve belgelerden oluşan koleksiyonuyla anlatıldı. Türk Tarih Kurumu arşivinde yer alan belge ve fotoğraflara ek olarak Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Daire Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı Arşiv Dairesi ve Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünden alınan belgelerle hazırlanan sergide Birinci Dünya Savaşı sırasında Filistin, Gazze, Kudüs cephe savunmasında şehit düşen kahraman Mehmetçiğin isimlerinin ve nüfus bilgilerinin bulunduğu künye defterlerine de yer verildi.