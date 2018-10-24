100. yılında Mondros Mütarekesi ve Karadeniz'de Mili Mücadele konuşulacak

Türk Tarih Kurumu ile Karadeniz Teknik Üniversitesi Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü iş birliğiyle Trabzon'da “100. Yılında Mondros Mütarekesi ve Karadeniz'de Mili Mücadele Uluslararası Sempozyumu” yapılacak.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu ile Karadeniz Teknik Üniversitesi Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü iş birliğiyle Trabzon'da “100. Yılında Mondros Mütarekesi ve Karadeniz'de Mili Mücadele Uluslararası Sempozyumu” düzenleniyor. 25-26 Ekim tarihlerinde Karadeniz Teknik Üniversitesi Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek sempozyumda, Mondros Mütarekesi'nin imzalanmasının 100. yıl dönümünde mütareke öncesinde ve sonrasında yaşanan gelişmelere dair genel bir değerlendirme yapılacak.

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Baykal ve Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Okur tarafından gerçekleştirilecek açış konuşmalarıyla başlayacak olan etkinlik, yurt içinden ve yurt dışından 70'in üzerinde bilim insanını bir araya getirecek. Osmanlı Devleti için I. Dünya Savaşı'nı bitiren ve Türk topraklarının işgal edilmesi sürecini başlatan mütarekenin tüm boyutlarıyla ele alınacağı sempozyumda mütareke sürecinde Anadolu'nun durumu da konuşulacak. İşgale kışkırtma ve isyanların eşlik ettiği bir dönemde Milli Mücadele'nin başlatıldığı yer olması bakımından ayrı bir önem taşıyan Karadeniz'de yürütülen mücadeleye özel yer verilecek olan etkinlikte, Mondros'a giden süreçte yaşanan iç ve dış gelişmeler, mütareke döneminde Türk topraklarının işgal edilmesi süreci, İtilaf Devletleri'nin Türk politikaları üzerindeki politikaları ve Ermeni ve Pontus çetelerinin terör faaliyetleri de ele alınacak.

Etkinlik kapsamında ayrıca 26 Ekim'de ‘Fetihten Kurtuluşa Trabzon Paneli' düzenlenecek. Prof. Dr. Hikmet Öksüz'ün başkanlığında düzenlenecek olan panelde, Prof. Dr. Kenan İnan, Dr. Öğretim Üyesi Miraç Tosun ve Öğretim Üyesi Veysel Usta konuşmacı olacak. Etkinlik, halkın katılımına açık olarak düzenlenecek.