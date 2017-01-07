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07 Ocak 2017 12:51

10’uncu konak gün sayıyor

10’uncu konak gün sayıyor

07 Ocak 2017 12:51

Keçiören Belediyesi tarafından hizmete açılan 9 mahalle konağı mahallelinin düğünler, nişanlar, cenazeler, asker uğurlamaları, sohbet ve buluşmalarına aracılık etmeye devam ederken, 10’uncu konak için çalışmalar sürüyor.
Mahalle konakları, mahalle kültürünü ayakta tutmayı, insanları şehir yalnızlığına mahkum etmeden birbirlerinin acısına ve sevincine ortak olmalarını sağlarken birçok etkinliğe de ev sahipliği yapıyor. Sevinçlerin paylaşıldıkça artıp, acıların paylaşıldıkça azaldığı düşüncesinden yola çıkan Keçiören Belediyesine bağlı 9 mahalle konağında son 1 yılda yaklaşık bin 200 etkinlik gerçekleştirildi.

"Her mahalleye eşit hizmet"
"Her mahalleye bir konak" hedefi ile yola çıkan Keçiören Belediyesi Şehit Kubilay Mahallesine yaptığı konakla 3 mahalleyi birleştirmeyi hedefliyor. Engelli vatandaşların kullanımına da uygun şekilde yapılan Ş. Kubilay Mahalle Konağı içerisinde aktivite odaları, toplantı salonu da yer alacak.
Keçiören Belediyesi olarak hiçbir ayrım gözetmeden her bölgeye, her mahalleye eşit hizmet götürmeyi kendilerine şiar edindiklerini belirten Mustafa Ak, "Hizmetlerimizin odağında insan vardır. Çünkü biz yaratılanı yaratandan ötürü seviyoruz ve ona hizmet etmeyi kendimize en büyük görev addediyoruz. Keçiören’i bir bütün olarak görüyor ve her mahalleye hizmet götürüyoruz" dedi. (BC-MK-Y)



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