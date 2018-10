Ankara Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistemler Daire Başkanlığında görev yapan 400 personele Sağlık Bakanlığı Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından "112 Yaşama Yol Ver Kampanyası” kapsamında "112 Acil Çağrı ve İlk Yardım" eğitimi verildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistemler Daire Başkanlığında görev yapan 400 personele "112 Yaşama Yol Ver Kampanyası” kapsamında "112 Acil Çağrı ve İlk Yardım" eğitimi verildi. 112 Acil Servis çalışmaları, trafikte ambulanslara yol verilmesi, 112 Ortak Çağrı hattının gereksiz meşgul edilmemesi, hangi durumlarda 112 Acil Çağrı hattının aranması gerektiği konularında teorik ve pratik bilginin verildiği eğitimde, araç içinde bulunan ilk yardım malzemelerinin nasıl kullanılması gerektiği de anlatıldı. Ankara'da her gün Metro ve ANKARAY'da 400 bin yolcunun seyahat ettiğine dikkat çeken ve acil durumlarda özellikle saniyelerin önemli olduğunu vurgulayan eğitmenler, asılsız ve gereksiz çağrılara engel olmak, ilk yardımda yapılması gereken davranışların neler olabileceği gibi günlük hayatta her an karşılaşılabilecek olaylara ilişkin detaylı sunum yaptı.

Sağlık Bakanlığı Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 2015 yılından itibaren uygulanmaya başlanan eğitim programları, okullar, alışveriş merkezleri, belediyeler ve Yenimahalle Meslek Edindirme ve Hobi Kursları (YENİMEK) üyelerine de veriliyor. Büyükşehir personeline verilen geniş kapsamlı eğitimde 112 Acil Servisin öncelikle göğüs ağrısı, ciddi kan kaybı, bilinç bozukluğu, suda boğulma, yüksekten düşme, nöbet geçirme, yaralı trafik kazası, ciddi yanıklar, nefes borusu tıkanıklığı, zehirlenme gibi durumlarda aranması gerektiği vurgulandı.