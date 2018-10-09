115 öğrenci bir üst kuşağa terfi etti

Mamak Sayokan Topluluğu Alp ve Almılaları, Mamak Belediyesi Başak Gençlik ve Spor Merkezi'nde gerçekleşen törenle on dördüncü kez kemer kuşandı. Mamak Belediyesi Sayokan Topluluğu'ndan 610 sayokan öğrencisi arasından 115 öğrencinin bir üst kemere terfi ettiği tören görsel bir şölene dönüştü. 14'üncü kemer sınavında başarılı olan 65 Alp ve Almıla mavi kemere, 30 Alp ve Almıla sarı kemere, 16 Alp ve Almıla kırmızı kemere ve 4 Alp ve Almıla da 4 renkli kemere geçerek kuşaklarını bağladı. Törende sporcuların gösterileri, izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. Yapılan çalışmalar ve hayata geçen tesislerle gençleri spora kazandırmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Mamaklı gençler bu spor dalını çok sevdi. Sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Sayokan sporunun Mamak'ta büyük ilgi gördüğünü kaydeden Aybar Murat Çekiç, “Bizler Sayokan'da gençlerimizi hem ahlaken hem de bedenen eğitiyoruz. Sayokan sporunu Mamak'ta yaygınlaştırıyoruz” dedi.