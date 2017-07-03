12 ülkeden gençler Türkiye’de staj görecek

Program kapsamında yurt dışında yaşayan genç Türk vatandaşları, Türkiye’nin çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında staj yapacak.

YTB tarafından yurt dışında eğitimlerine devam eden gençlerin Türkiye ile sosyal, kültürel ve ekonomik bağlarını güçlendirmeleri, ayrıca kariyer planlamalarını yaparken ülkenin kurum ve kuruluşlarını tanımaları ve Türkçe yeterliklerinin artırılması amacıyla düzenlenen “Türkiye Stajları” programı başladı. Programla birlikte yurt dışında yaşayan genç Türk vatandaşları, Türkiye’deki kamu kurum ve kuruluşlarda staj yapma imkanı bulacak.

İlk dönemde 12 ülkeden 60 genç staj görecek

İki dönem halinde gerçekleştirilecek olan Türkiye stajlarının ilk döneminde 12 ülkeden 60 genç staj görecek. Programın ikinci dönemi ise 31 Temmuz-25 Ağustos tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. Bu dönemde de 120 öğrencinin Türkiye’deki kamu kurum ve kuruluşlarında staj yapmaları YTB tarafından sağlanacak. Program kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarda staj yapılmasının yanı sıra gençlerin ülkemizle olan bağlarını kuvvetlendirmek, kültürümüzü daha yakından tanıma fırsatı bulmak ve Türkçe yeterliklerini daha da geliştirmek amacıyla çeşitli eğitimler, kültür programları ve geziler de düzenlenecek.

Gençlerin staj yapacağı kurumlar ise; Adalet Bakanlığı, Türkiye Adalet Akademisi, AFAD, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, İçişleri Bakanlığı, Kızılay, KOSGEB, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Rekabet Kurumu, TRT, Türkiye Barolar Birliği, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Ulusal Ajans, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve YTB olarak belirlendi.

Program kariyer planlamalarına yardımcı olacak

Bu yıl ikincisi yapılan "Türkiye Stajları" programının açılış toplantısında gençlere hitap eden YTB Başkanı Mehmet Köse, staj dönemine ilişkin tavsiyelerde bulundu. Gençlerin bulundukları ülkelerde aktif bireyler olmaları ve kariyer planlamaları için Türkiye Stajları programının önemine dikkat çeken Köse, “Türkiye’yi yakından tanımanız ve mesleki anlamda Türkiye’de tecrübe edinmeniz çok önemli. Bunun ötesinde ise Türkiye ile var olan aidiyetin muhafaza edilmesini ve ülkenizi kendi gözlerinizle tanımanızı çok önemsiyoruz. Bu bağlamda kamu kurumlarımızdaki arkadaşlarla kuracağınız ilişki, o kurumların yapmış olduğu çalışmaları analiz etme ve bunun üzerinden kendi tecrübenizi oluşturmanız sizler için avantaj olacaktır. Sizler burada aynı zamanda yaşadığınız ülkelerdeki tecrübelerinizi birbirinize aktaracak, program sonrasında da iletişim içinde olacaksınız. Bu yüzden bu çalışmaları ve birliktelikleri fazlasıyla önemsiyoruz. Hepinize staj döneminin hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.