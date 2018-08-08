12 yaşındaki Sudenaz’ın hedefi milli takım

Enka Spor Yüzme Kulübü’nün lisanslı sporcusu olan ve yıldızlar kategorisinde yarışmalara katılan Sudenaz Türker, bugüne kadar katıldığı yarışmalarda göstermiş olduğu başarı hocalarının takdirini kazandı. Geçen yıl milli takım seçmelerini 0.05 saniye ile kaçıran Sudenaz Türker, günde 8 saat antrenman yaparak milli takıma girmeyi hedefliyor. Ülkesine faydalı bir sporcu olmak istediğini belirten Sudenaz’ın en büyük destekçisi ise hocaları ve ailesi.

Yüzmeye başladığından bu yana kendisini sürekli geliştirmek için çok çalıştığını belirten Sudenaz, “Tek hedefim var ve o da milli takıma girmek. Sabah, öğlen ve akşam olmak üzere günde 3 antrenman ve 6-8 saat arasında yüzüyorum. Yüzmeye 5 yaşında Enka Spor Yüzme Kulübü’nde başladım ve o zamandan beri yüzüyorum. Hocalarım ve ailem bana çok destek veriyor ve bu da beni motive ediyor. Kurbağalama stilinde çok başarılıyım. Geçen yıl milli takım seçmelerini 0.05 saniye ile kaçırdım. Bu beni daha çok hırslandırdı. Şimdi günde 8 saat yüzerek, ülkeme ve milli takıma faydalı olabilmek için çalışıyorum” dedi.

Enka Spor Kulübü yüzme hocası Ayhan Koç ise Sudenaz’ın güçlü bir fiziğe sahip olduğunu belirterek, “Çalışmaları umut vadediyor. Çok kuvvetli bir sporcu ancak gücünü iyi kullanırsa hedefine daha çabuk ulaşır. Sporcumuzun eksiklerini biliyoruz ve bu yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sudenaz’ın başarılı olacağına güvenim tam” ifadelerini kullandı.