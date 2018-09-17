14. kez kemer kuşandılar

Mamak Belediyesi Sayokan Topluluğu Alp ve Almılaları, Başak Gençlik ve Spor Merkezi'nde gerçekleşen törenle 14. kez kemer kuşandı.

Sayokan Topluluğu'ndan 610 sayokan öğrencisi arasından 115 Alp ve Almıla'nın bir üst kemere terfi ettiği tören görsel şölene dönüştü. Alp ve Almılaların gösterilerinin ayakta alkışlandığı törende 65 Alp ve Almıla mavi kemere, 30 Alp ve Almıla sarı kemere, 16 Alp ve Almıla kırmızı kemere ve 4 Alp ve Almıla da 4 renkli kemere geçmeye hak kazandı. Mamak Sayokan Topluluğu sporcularından kemer sınavında kuşaklarını bağlayan sporcular, sertifikalarını almaya hak kazandı.

Mamak Belediyesi yeni sayokancıları bekliyor

Törene Sayokan Dünya Federasyon Başkanı Ahmet Yaşar Tanrıverdi, Ankara Sayokan Dernek Başkanı Nejdet Mergen, Yenimahalle Belediyesi Sayokan Aybarı Zafer Güney ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sayokanı sadece bir spor branşı olarak görmenin doğru olmadığını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Bir ülkenin sanatı, sporu aynı zamanda o toplumun aynasıdır. Bu güne kadar katıldığı bütün turnuvalardan başarıyla dönen ve aynı zamanda Türkiye'nin en iyi topluluklarından biri topluluğumuza başarılar diliyorum” dedi.

Mamak Belediyesi Sayokan Topluluğu'nda dersler pazartesi günleri hariç haftada altı gün yapılıyor. Ders saatleri hafta içi 19.00-21.00 arası hafta sonu 14.00-16.00 arası yapılıyor. 450 aktif sporcusu bulunan Mamak Belediyesi Sayokan Topluluğu'nda dersleri tamamen ücretsiz olarak veriliyor.