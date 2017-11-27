15 bin Yenimahalleli’ye hamsi dopingi

4 gün süren şenlikte 15 bin kişi, Karşıyaka İş Merkezi önünde, Şentepe’de, Yenimahalle Ragıp Tüzün Parkı’nda ve son gün Batıkent Meydan AVM önünde balık ekmek ve helva keyfi yaşadı.

Şenliğin son gününde de vatandaşları yalnız bırakmayan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, kendi elleriyle Yenimahallelilere balık ikram etti. Yaşar’a Yenimahalle Belediyesi Başkan Yardımcısı Erhan Aras, Yaşar Neslihanoğlu ve Başar Bal da eşlik etti.

Horon teptiler

4 ton hamsinin ikram edildiği etkinlikte, vatandaşlar bir yandan hamsilerini yedi bir yandan da Tanju Topal ve Yusuf Aydın’ın söylediği Karadeniz ezgileriyle coştu.

Yenimahalle Belediyesi TUBİL Halk Dansları Topluluğu’nun da sahne aldığı şenlikte horon tepen Yenimahalleliler, tulum ve kemençeye doydu.

“Hamsi bahane birlik içinde olmak şahane”

Şenlikte vatandaşlara seslenen Başkan Yaşar, “4 gün boyunca Yenimahalle’nin çeşitli noktalarında Karadeniz’in ezgileriyle hamsi yedik. Bu tarz sosyal etkinlikler bahane, önemli olan birlik içinde beraber olabilmek, hemşehrilerimiz ile bir arada olmak, hasbihal etmek, sizleri evlerinizden kısa süreliğine de olsa çıkarmak ve komşularınızla bir araya getirmek için bir fırsat. Ülkemizde birlik, beraberliğe her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Şenliğimiz boyunca hep birlikte balık yiyip, kardeşliğimizi, komşuluğumuzu, arkadaşlığımızı pekiştirdik” dedi.