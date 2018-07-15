15 Temmuz destanını anlatan ‘Seladan Felaha’ izleyici ile buluştu

Türkiye’nin en çok şehit veren ilçesi Keçiören’in istiklal ve istikbal mücadelesini anlatan belgesel filmin Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi’ndeki gala gösterimi, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ve eşi Hatice Ak’ın yanı sıra AK Parti Ankara Milletvekilleri Emrullah İşler, Arife Polat Düzgün, Zeynep Yıldız, Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Şükrü Özek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık, şehit aileleri, gaziler, Meclis üyeleri, STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti. Yoğun ilgi gören ve sık sık alkış alan belgesel filmde en büyük alkışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın halkı meydanlara çağırdığı an aldı. Birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajlarının da yer aldığı 50 dakikalık belgesel film izleyenlere duygusal anlar yaşatırken, şehitlerin fotoğraflarının yer aldığı jenerik esnasında izleyenler “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” tezahüratında bulundu.

Dakikalarca alkışlanan belgesel filmin sonunda bir konuşma yapan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, o gece Keçiören, Ankara ve Türkiye’de yaşananlara dair kısa bir kesit sunduklarını ifade ederek, “O gece kahramanlarımız destan yazdı, her bir gazimize şükranlarımı sunuyorum. O gecenin isimsiz kahramanları var, Cumhurbaşkanımızın milletimizi alanlara çağırmasının ardından sokağa çıkan herkes o gecenin kahramanıdır. Tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle bir kez daha anıyor, gazilerimize uzun ömürler diliyorum, hala hastanede tedavisi devam edenlere de şifa diliyorum” dedi.

“Tarihe not düştük”

Gelecek nesillere unutturmamak ve tarihe not düşmek için bu belgeseli yaptıklarını ifade eden Ak, emeği geçen herkese de teşekkür etti. Ak, ayrıca o geceyi yaşayan kadınların ve şehit annelerinin de yer aldığı “Ateşin Düştüğü Yer” isimli ikinci bir belgeselin de yakında yayınlanacağı müjdesini verdi.

AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler ise, bu milletin bir ferdi olmaktan gurur duyduğunu ifade ederek, Türkiye dışında herhangi bir yerde yaşanması imkansız bir geceye tanıklık ettiklerini belirtti. İşler, “Çanakkale’nin geçilmez olduğunu ecdadımız nasıl gösterdiyse biz de onların efradı olarak o gecenin karanlığını yırtarak aydınlığa ulaştırdık. O geceyi yapanların amacı işgal ve istilaydı. Eğer başarılı olsalardı ülkemizin en az 200 yılı ipotek altında olacaktı. Türkiye sadece Türkiye’den ibaret değildir, üç kıtaya hükmeden Türkiye’nin sorumluluğu büyüktür” şeklinde konuştu.

İşler, 1960 darbesiyle karşı karşıya kalan halkın çaresizce sessiz kaldığını, 28 Şubat’ta diliyle mücadele etmesine rağmen kötülüğü engelleyemediğini ama 15 Temmuz’da millet tarafından kötülüğün nasıl yenildiğinin gösterildiğini söyledi.

Belgesel filmin sonunda izleyenlere karanfil dağıtıldı.