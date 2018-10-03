15 Temmuz gazisi Albay Pınarbaşı'na Devlet Övünç Madalyası

Ankara Valisi Ercan Topaca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında gazi olan Piyade Albay Mahmut Pınarbaşı'na Devlet Övünç Madalyası beratı taktim etti.

Piyade Albay Mahmut Pınarbaşı, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Boğaz Köprüsü'nde darbecilere müdahale ederken tank üzerine monteli MG3 makineli tüfeği ile darbeciler tarafından iki bacağından vurularak gazi oldu. Bakanlar Kurulu tarafından 17 Ocak 2018'de 2018/11222 sayılı kararname ile 15 Temmuz gazilerine Devlet Övünç Madalyası verilmesi onaylanarak, madalyalar 2018 yılı Ocak ve Şubat aylarında gazilere törenle dağıtıldı. Albay Pınarbaşı'nın isminin de listede olmasına rağmen bilinmeyen bir nedenle Pınarbaşı'na madalya verilmedi. Pınarbaşı'nın başvurusu üzerine kendisine Devlet Övünç Madalyası verilmesine karar verildi. Ankara Valiliğinde düzenlenen madalya takdim törenine Ankara Valisi Ercan Topaca, gazi Albay Pınarbaşı, eşi Deniz Fatma Pınarbaşı ve askeri yetkililer katıldı.

"İnşallah bundan sonra bu tür ihanetleri yaşamayız"

Törende konuşan Vali Topaca, Türkiye'nin yaşamış olduğu en büyük ihanet girişiminin ardından Albay Pınarbaşı'nın gazilik şerefine nail olduğunu belirterek, "Öncelikle kendilerini tebrik ediyorum. Bu onur, bu şeref herkese nasip olmuyor. Ama o ihanet girişiminin de bastırılması şehitlerimizin, gazilerimizin kahramanlığı sayesinde olmuştur. O dönemi hepimiz yaşadık. Kendi yetiştirdiğimiz, kendi ülke kaynaklarımızla her türlü imkanı sağladığımız, ülkemizin güvenliğini teslim ettiğimiz bir grup hain bildiğiniz gibi o gece bir kalkışma harekatı başlatmak istediler. Bunu başta Cumhurbaşkanımızın ve milletimizin feraseti, kahraman insanlarımızın cesaretiyle hep birlikte ortadan kaldırdık. İnşallah bundan sonra bu tür ihanetleri yaşamayız. Yaşamamak için de bütün tedbirleri almamız, uyanık olmamız, özellikle bu tür sinsi düşmanlara karşı her zaman teyakkuzda olmamız gerektiğini herkes takdir ediyor" diye konuştu.

"Mahmut Albayım gibi şu an hayatta olan gazilerimiz iyi birer örnektir"

"Dolayısıyla bulunduğumuz coğrafya itibariyle ülkemizin ve milletimizin dünyadaki ağırlığı ve etkisi itibariyle de bu tür girişimlere her zaman maruz kalabileceğimizi biliyoruz" diyen Topaca, şunları kaydetti:

"Bunun bilincinde olarak askerimizi, polisimizi, çalışanlarımızı, vatandaşlarımızı da ülkesini, milletini, devletini seven, gerektiği zaman bu ülke için gözünü kırpmadan canını ortaya koyabilecek bir nesil yetiştirerek bu tür ihanetlere de hazırlığımızı yapmamız gerekiyor. Bu anlamda Mahmut Albayım gibi şu an hayatta olan gazilerimiz iyi birer örnektir. Vatan için neler yapılması gerektiği konusunda sizler yeni nesle, askerlerimize, polislerimize bu tecrübeleri, bu birikimi anlatacaksınız. Bizler de anlatacağız. Hep birlikte bütün millet olarak birbirimize sımsıkı sarılmak, ülkemize sahip çıkmak suretiyle ve çok çalışarak, çok üreterek teknolojimizi, askerimizi, polisimizi geliştirerek, kendi savunma sanayimizi kurarak bu sahip çıkma fonksiyonunu da inşallah en güzel şekilde yapacağız."

Topaca, 15 Temmuz'da göstermiş olduğu kahramanlıktan dolayı Pınarbaşı'na Türk milleti ve devleti adına şükranlarını sunduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımızın takdirleri ile hazırlanan madalyayı ve beratı biraz sonra size takdim edeceğiz. Bunlar inşallah nesilden nesile aktarılacak, sizin neslinizin bir övünç kaynağı olarak evinizin en mutena köşesine asacağınız ve gururla taşıyacağınız bir belge ve madalya hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Kahraman evlatlar, kahraman torunlar inşallah bu sorumluluğu, ülkemize sahip çıkma vazifesini üstlensin ve yerine getirsin temennisiyle tekrar tebrik ediyorum” dedi.

"Biz o gece vatan ve millet için dışarıya çıktık"

Gazi Pınarbaşı ise, "Devlet Övünç Madalyası ile onurlandırılmak benim ve diğer gaziler için çok büyük onur kaynağı oldu. Biz o gece hiçbir şey düşünmeden dışarıya çıktık sadece vatan ve millet için. Ayrıca benim yeminim de asker olarak vatan ve millet için gerektiğinde canını seve seve feda edeceği bir yemin olduğu için, o gece ben bu yeminime sahip çıkarak mücadele için çıktım. Allah bize şehit olmayı nasip etmedi fakat gazi olmayı nasip etti. Gazi olmak için büyük bir onur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Vali Topaca, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan Devlet Övünç Madalyası beratını okuyarak Pınarbaşı'na taktim etti.