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16 Nisan 2017 14:36

15 Temmuz gazisi oyunu sedyede kullandı

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kahramankazan’da Akıncı Hava Üssünde darbecilerin açtığı ateş sonucu bacağından yaralanarak gazi olan Mustafa Zorova, sedye ile getirildiği merkezde oyunu kullandı.

15 Temmuz gazisi oyunu sedyede kullandı

16 Nisan 2017 14:36


15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kahramankazan’da Akıncı Hava Üssünde darbecilerin açtığı ateş sonucu bacağından yaralanan ve tedavisi halen devam eden 70 yaşındaki Mustafa Zorova, ambulansla evinden alınarak oyunu kullanacağı Kahramankazan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine getirildi. 15 Temmuz darbe girişimini kendine has üslubuyla anlatan ve medyanın da ilgi odağı haline gelen Zorova, 1022 numaralı sandıkta oyunu kullandıktan sonra yine ambulans ile evine bırakıldı.


Oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Mustafa Zorova, tedavisinin 9 aydır sürdüğünü ve bir an önce iyileşmek istediğini belirterek, kendisini bu hale getiren darbecilerin idamını istedi. Zorova, "İnşallah o günleri bir daha yaşamayız. Bizler gördük yaşadık, arkadaşlarımız gazi oldu, kimimiz şehit oldu. Hainler cezasını çeksin, devletten hep idamını istedik ama bir karar çıkaramadılar. Bunların yaşadıkları Türkiye Cumhuriyeti’ne hep zarar. Bir idam çıkarsalar da ne olur sadece bunları idam etseler de dünya bir kurtulsa, rahata erse. Türkiye Cumhuriyeti’nin gelecek neslimiz de bir rahata erse, bunlar bir gitse Türkiye’den. Allah’tan dileğim şahsen bir gazi olarak dileğim bu. Allah razı olsun Türkiye Cumhuriyeti’nden. Vurulduğumuz günden bu yana hiç başımızdan ayrılmadılar en büyüğünden en küçüğüne kadar. Diyeceğim bu kadar, hepsinden Allah razı olsun. Bu oyumuz da vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah hep aynı çıkar oylarımız da Türkiye Cumhuriyeti bir rahata biner" dedi.




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