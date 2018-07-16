15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü Moldova’da kutlandı

Gökoğuz Yeri’nin başkenti Komrat ve Çadır-Lunga kasabalarında düzenlenen törenlerde şehitler için saygı duruşunda bulunuldu. 251 şehit anısına 251 balon Gökoğuz Yeri semalarına bırakıldı. Gökoğuz Yeri 1. Başkan Yardımcısı Vadim Ceban, Halk Meclisi Başkanı Vladimir Kıssa, belediye başkanları, valiler halk katıldı. Ceban, Türk-Gagauz Kardeşliğine vurgu yaparak güçlü bir Türkiye olmadan güçlü bir Gökoğuz Yeri olamayacağı ifade ederek hain darbe girişimine karşı Türk halkının demokrasi uğruna direnişinin herkese örnek olması gerektiği belirtildi.

Etkinlikler kapsamında Çadır-Lunga Şehir Parkı’nda üzerinde şehitlerimizin isimlerinin ve 15 Temmuz 2016’da yaşananların yazıldığı bir taş anıt dikildi.