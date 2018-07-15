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15 Temmuz 2018 18:19

15 Temmuz şehidi İbrahim Ateş’in kabri ve ailesi ziyaret edildi

Ankara’da 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit olan İbrahim Ateş’in Kızılcahamam’daki kabri ziyaret edilerek dualar okundu, ardından şehidin ailesinin evine ziyaret düzenlendi.

15 Temmuz şehidi İbrahim Ateş’in kabri ve ailesi ziyaret edildi

15 Temmuz 2018 18:19


Ziyarete Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, eşi Ayşe Güney, AK Parti Milletvekili Zeynep Yıldız, İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Vural Eker, AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Acar, Belediye Meclis Üyeleri Kemal Öztürk, Murtaza Güngör, Songül Ergelen, İbrahim Yıldız, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Fatma Yıldız, İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay, İlçe Jandarma Komutanı Kadir Bilgi, İlçe Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey, AK Parti İlçe Teşkilatı ve Kızılcahamam Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Müdür Vekili Tuğba Avcı katıldı.


15 Temmuz şehidinin ailesini ziyaret eden heyet, Şehide Allah’tan rahmet dileyerek, şehadetlerinin 2. Yılında da ailelerini yalnız bırakmadı. Ziyarette İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay tarafından Kur’an-ı Kerim okundu ve dua edildi.




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