15 Temmuz şehidinin adı yeni parkta yaşatıldı

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, ilçe genelinde yapımı devam eden park ve yeşil alan çalışmalarını denetleyerek, Yayla Mahallesi'nde yapımı tamamlanan ve 15 Temmuz şehidi Suat Akıncı'nın ismini taşıyan parkı gezdi. 10 dönümlük arazi üzerine kurulan Suat Akıncı Parkı'nda koşu yolu, fitness aletleri, çocuk oyun seti ve halı saha yer alıyor.

Ovacık, Atapark ve Kuşcağız Mahallelerinde yapılacak yeni park ve yeşil alan çalışmalarını denetleyen Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, park alanlarının projelerine ilişkin bilgiler alarak incelemelerde bulundu. Yayla Mahallesi'nde yapımı tamamlanan, içerisinde koşu yolu, fitness aletleri, çocuk oyun seti ve halı saha yer alan 15 Temmuz Şehidi Suat Akıncı Parkı'nı da gezen Ak, “İsmine yakışan bir park olmuş” diyerek parka ilişkin beğenisini dile getirdi. İncelemeler sırasında vatandaşlarla sohbet ederek onların problemlerini dinleyen Ak, sosyal belediyecilik anlayışıyla ilçenin gerek fiziksel altyapısını gerekse sosyal ilişkilerini feraha kavuşturduklarını ifade etti.

“Bize düşen görev, milli değerlerimizi ölümsüzleştirmektir”

Türkiye'nin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü için savaş veren şehitlerin isimlerinin yaşatılması için Keçiören Belediyesi olarak hassas davrandıklarını kaydeden Başkan Ak, “Yayla Mahallesi'nde yapımını tamamladığımız parkımıza 15 Temmuz şehidimiz Suat Akıncı'nın ismini verme kararı alarak şehidimizin unutulmamasını istedik. Suat kardeşimizin ailesine gerçekleştirdiğimiz ziyaret sırasında öğrendik ki, 15 Temmuz gecesi darbe kalkışmasını televizyondan öğrenen Suat, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokağa çıkma kararı almış. Genelkurmay Başkanlığı önünde bombalı saldırıda yaralanarak, kaldırıldığı Numune Hastanesi'nde şehit olmuş. Defalarca ifade ettiğimiz gibi vatan için canını hiçe sayan bu milletin sırtını kimse yere getiremeyecektir. Bize düşen görev ise milli değerlerimizin isimlerini ölümsüzleştirerek gelecek nesillere aktarmaktır” ifadelerini kullandı.