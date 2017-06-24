15 Temmuz şehidinin kardeşinden “Adalet” açıklaması

15 Temmuz şehitlerinden Özgür Gençer’in kardeşi Şener Gençer, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun başlattığı “Adalet Yürüyüşü”ne ilişkin, “Hani bazıları çıkmış adalet arıyorlar ya. Asıl adalet buradaki 248 şehidin ailesine olmalı” dedi.

15 Temmuz şehitlerinin aileleri, Ramazan Bayramı’nın arifesinde Karşıyaka Mezarlığı’nda bulunan şehitliği ziyaret etti. 15 Temmuz’da şehit olan abisi Özgür Gençer’i ziyaret eden Şener Gençer, o geceyi şöyle anlattı: “Özgür, 15 Temmuz’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne sabaha karşı atılan son bombayla şehit oldu. Abim ile beraberlerdi. Abim de gazi oldu. O gece saat 22.30’da çıkmıştı sokağa. Saat 04.00’a kadar külliyenin önündeydi. Biz de Etimesgut Zırhlı Birlikler Komutanlığının önündeydik. Birbirimize sürekli resim gönderiyorduk. Durumlardan birbirimizi haberdar ederdik. En son konuştuğumuzda saat 03.00 gibi ‘Ben eve geçeceğim’ dedi. ‘Tamam siz eve geçiyorsanız biz de eve geçeriz’ dedik. Özgür eve gidiyor. Evde abdest alıyor, eşiyle vedalaşıyor ve çıkıyor. Saat 05.00 gibi büyük abimle karşılaşıyorlar. Sabah 06.20’de atılan bomba ile abimin kucağında şehit oluyor.”

Abisi Özgür Gençer’den ayrı geçen ikinci bayramlarının olduğunu kaydeden Gençer, “Lanet ediyoruz. Bunları yapanlardan hesabı sorulmalı. İdamsa idam. Binlerce yıllar ile yargılanacaklar. Ölene kadar bunlara bakılacak. Adalet diyoruz. Hani bazıları çıkmış adalet arıyorlar ya. Asıl adalet buradaki 248 şehidin ailesine olmalı” ifadelerini kullandı.

15 Temmuz şehitlerinden Hakan Ünver’in kabrini ziyarete gelen arkadaşı Burhan Demirel, “Kendisi benim mahalleden çok sevdiğim, samimi olduğum bir arkadaşımdı. 15 Temmuz gecesi kendisi Milli İstihbarat Teşkilatı’nın orada helikopterden açılan ateş sonucu şehit düştü. MİT’in önüne gittiğinden benim haberim yoktu, daha sonra haberimiz oldu. O gece keşke yaşanmasaydı. Allah bir daha böyle bir günü görmeyi nasip etmesin” dedi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde vatanını savunurken bombalı saldırı sonucu şehit düşen 15 Temmuz şehitlerinden Halil Işılar’ın annesi Hülya Işılar ise, oğlunun mezarının başında, “Bu bayramlar niye geliyor her zaman. Gelmesini istemiyorum. Evimizi boşaltıp da gittin oğlum” diyerek ağıtlar yaktı.