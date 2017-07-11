15 Temmuz şehitleri Gölbaşı’nda anıldı

15 Temmuz’un yıldönümü nedeniyle Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde Gölbaşı şehitliğinde anma etkinliği düzenlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ etkinlikleri kapsamında Gölbaşı’nda bulunan şehitlerin kabirlerini ziyaret etti. Burada Bakan Soylu’yu Özel Harekat polislerinden oluşan tören mangası karşıladı. 15 Temmuz şehitleri anma etkinliğine aynı zamanda Emniyet Müdürü Selami Altınok, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce, Gölbaşı Kaymakamı Şenol Esmer, AK Parti Milletvekili Ertan Aydın, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Türk bayrakları ile donatılan şehitlikte Kur’an tilavetinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şehitlerin kabrine karanfil bırakarak şehit yakınlarına taziyede bulundu.