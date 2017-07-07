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07 Temmuz 2017 17:55

15 Temmuz şehitleri için pedal çevirdiler

Konya Halk Sağlığı Müdürlüğü personeli 4 sağlık çalışanı, 15 Temmuz şehitleri anısına başlattıkları bisiklet turuyla Konya’dan Ankara’ya gelerek Gölbaşı Özel Hareket Daire Başkanlığını ziyaret etti.

15 Temmuz şehitleri için pedal çevirdiler

07 Temmuz 2017 17:55


15 Temmuz şehitlerini unutmadıklarını göstermek için Konya Halk Sağlığı Müdürlüğü personeli 4 sağlık çalışanı Konya’dan 1 Temmuz’da başlattıkları bisiklet turu ile Ankara Gölbaşı Özel Hareket Daire Başkanlığına geldi. Personelin, bisikletle yol üzerindeki 15 Temmuz şehitlerini ziyaret edip, kabirlerinden toprak alarak devam ettikleri turun son durağı Çanakkale Şehitliği olacak ve 15 Temmuz şehitlerinin kabirlerinden aldıkları toprakları Çanakkale Şehitliği’ne bırakacaklar.


15 Temmuz şehitleri için 770 kilometre yol kat eden personelden Mehmet Nurettin Uyar, “15 Temmuz şehitlerimizi unutmadığımızı göstermek için tertip edilmiş 19 gün sürecek bir organizasyondur. 770 kilometre yol kat ettik. Bisiklet turumuzda yolumuz üzerindeki 15 Temmuz şehitlerimizi ziyaret ediyoruz. Onların kabirlerinden toprak alıyoruz. Şehit ailelerimizi ziyaret ediyoruz, Cumhurbaşkanımıza iletilmek üzere Şehit ailelerimizin duygu ve düşüncelerini içeren bir mektup alıyoruz. 19 günün sonunda aldığımız toprakları Çanakkale’deki şehitlerimize vereceğiz. Bizim için Çanakkale çok önemli, Çanakkale’de bu toprakların kilidi vuruldu. 15 Temmuz’da bu kilidi kırmak istediler. 249 şehidimiz ve yüzlerce gazimiz buna müsaade etmedi. Bundan sonra da etmeyecek. Bunu bütün dünyaya gösterdik. Halk sağlığına bağlı 3 kişi ve eski milli bisikletçi olmak üzere ana ekip 4 kişiyiz ve gittiğimiz illerdeki bisikletçiler de bize eşlik ediyorlar. Ankara’da bizi Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay karşıladı” ifadelerini kullandı.




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