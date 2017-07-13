15 Temmuz şehitleri Makedonya’da anıldı

Türkiye, Makedonya, Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Kosova ve Arnavutluk’tan yaklaşık 400 izcinin yer aldığı 2017 Uluslararası Makedonya İzci Kampında düzenlenen tören Kuran-ı Kerim tilaveti ve şehitler için okunan dualarla başladı. Etkinlikte konuşan TİKA Üsküp Program Koordinatörü Aytekin Ayden, TİKA olarak dünyanın birçok ülkesinde etkinlik ve proje gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Devletler ve toplumlar arasındaki kültürel ve sosyal dayanışmanın, yardımlaşmanın, milli ve manevi değerlere bağlılığın önemini vurgulayan Ayden, "Buradan 6 ülkeden izci kardeşlerimiz var. Bu ülkelerden gelen arkadaşlarımızın ve özellikle siz gençlerin bunu çok iyi bilmesini isteriz; asla ve asla, İslam dinini kullanarak bile olsa, eğitim amacıyla da olsa, bir takım mekanizmaları kullanarak sizleri kandıracak olan hain FETÖ örgütünün ağına düşmeyin" tavsiyesinde bulundu.

Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Subaşı, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında izci arkadaşlarının çok sayıda tankı ele geçirdiğini belirtti. Subaşı, izcilik kampına katılanlara başarı diledi.

Kampın organizasyonunu üstelenen Kalkan Derneği Başkanı Cengiz Destan ise kendilerine bu imkanı sağlayan TİKA’ya teşekkürlerini sundu. Destan, darbe girişimi sırasında kendi derneklerinden bir grup izcinin Ümraniye’de olduğunu hatırlatırken, Makedonya’da kalanlar olarak Türk bayraklarıyla sokaklara çıktıklarını belirtti. Destan, "Bu kampımızı güzelleştiren misafirlerimize teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Makedonya Sivil Toplum Teşkilatları Birliği Başkanı Hüsrev Emin de izcileri selamladı. Konuşmaların ardından protokole hediye takdim edildi.