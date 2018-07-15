15 Temmuz şehitleri Millet Camii’nde dualarla anıldı

yıl dönümünde şehitler için Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki Millet Camii’nde Hatm-i Şerif okundu.

Darbe girişiminde şehit olanlar için Millet Camii’nde Hatm-i Şerif okunurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, bakanlar ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da camide şehitler için dua etti. Erdoğan da camide şehitler için Kur’an-ı Kerim okurken, şehitleri anmak için çok sayıda vatandaş camiye akın etti, şehitler için dualar edildi. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, tüm şehitler için okunan Hatm-i Şeriflerin duasını okudu.