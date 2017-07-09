15 Temmuz şehitlerine 1001 hatim

Sincan 17. Ağır Ceza Mahkemesi Yerleşkesinde FETÖ sanıklarının yargılandığı FETÖ Çatı Davası ve diğer davalara müdahil şehit aileleri ve gazilerin yanında olmak amacıyla Ankara’da bulunan sendika, siyasi parti, vakıf, dernek ve platformun desteğiyle kurulan Ankara 15 Temmuz Platformu ilk değerlendirme toplantısı Altınpark’ta bulunan Çorumlu Dernekler Federasyonu Çorum evinde gerçekleştirildi. Toplantıda 15 Temmuz işgal girişimin yıl dönümünde 249 Şehide 1001 hatim indirilmesi kararı alındı. Bu kapsamda 14 Temmuz Cuma Günü Millet Camii’nde 81 ilden gelen hatim duaları birleştirilerek şehitlerin ruhlarına hediye edilecek. Toplantıda ayrıca, 15 Temmuz’da gerçekleştirilecek programların planlaması ve 15 Temmuz davalarının geldiği aşama hakkında değerlendirme yapıldı.

Kır: 15 Temmuz şehitlerimize vefa borcumuz var

Toplantıda konuşan 15 Temmuz Platformu Koordinatörü ve Memur-Sen Ankara İl Temsilcisi Mustafa Kır, “15 Temmuz ülkemiz ve İslam coğrafyası açısından tıpkı Bedir gibi, Çanakkale gibi bir dönüm noktasıdır. Bu işgale karşı duranlara borcumuzu asla ödeyemeyiz. Platform olarak, 249 şehidimize 1001 Hatim duası yaparak biraz olsun vefa borcumuzu yerine getirmek istiyoruz. Bunun için 81 ilde yapılacak olan hatimleri 14 Temmuz günü Ankara Millet Camii’nde bir araya getireceğiz. Hatim dualarımızı şehitlerimiz ruhlarına armağan edeceğiz” dedi.

15 Temmuz FETÖ kalkışmasını Terörist Fethullah Gülen’in ve yandaşlarının tertiplediği salt bir kalkışma olmadığını, bunun Türkiye’yi işgal etmek isteyenlerin desteğiyle yapılan organize bir girişim olduğunu belirten Kır, “Bu ülkemizi Irak, Mısır, Libya ve Suriye’ye döndürmeyi amaçlayan fitne hareketidir. Bu fitne ateşi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dik duruşu ve milletimizin basireti, feraseti, dirayetiyle bertaraf edilmiştir. 15 Temmuz Direniş ve Diriliş Destanı yazılmıştır. Onun için 15 Temmuz unutulamaz ve unutturulamaz. Tıpkı 15 Temmuz gibi 15 Temmuz’da canlarını kanlarını feda ederek destan yazan gazilerimiz,15 Temmuz şehitlerimiz ve onların emanetleri olan aileleri çocukları da unutulamaz unutturulamaz. Onlar bize sadece şehitlerimizin değil Allah’ın da emanetidir. Şehitlerimize vefa borcumuzu ne yaparsak yapalım ödeyemeyiz” diye konuştu.