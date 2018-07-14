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14 Temmuz 2018 09:52

15 Temmuz Turnuvası farkla başladı

Mamak Belediyesinin bu yıl ikincisini düzenlediği 15 Temmuz Şehitleri Genç Erkekler Basketbol Turnuvası başladı.

15 Temmuz Turnuvası farkla başladı

14 Temmuz 2018 09:52


Mamak Belediyesi turnuvaya gençler ve ümitler olmak üzere iki takımla katıldı. Turnuvanın açılış maçında ümitler takımı Başkent Yenişehir Gençlik ve Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi. Ümitler takımı müsabakadan 98-38 gibi faklı bir skorla ayrılırken, gençler ise Çağdaş Batı İhtisas Spor Kulübü ile karşılaştı. Gençler de maçtan 92-32’lik farklı bir skorla ayrıldı.



Amacımız unutturmamak


Turnuvanın, 15 Temmuz’da hainlere karşı verilen destansı mücadeleyi unutturmamak adına ayrı bir önem taşıdığını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "O karanlık gecede ülke olarak hainlerin karşısına çıkarak göğsümüzü siper ettik. Kimimiz şehitlik mertebesine erdi, kimimiz gazi oldu. Turnuvayı geleneksel hale getirmemizin sebebi hainlere karşı verilen destansı kahramanlığı her platformda dile getirerek, unutturmamaktır. Turnuvaya katılan takımlara başarılar diliyorum" dedi.




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