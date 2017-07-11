"15 Temmuz ve Kalkınma Konferansı" Ankara’da yapılacak

Ankara Valiliği himayesinde, Ankara Kalkınma Ajansı ve Ankara Ticaret Odası işbirliğinde gerçekleştirilen ‘15 Temmuz ve Kalkınma Konferansı’, 13 Temmuz 2017 tarihinde Ankara Ticaret Odası Konferans Salonu’nda saat 09.00’da düzenlenecek.Konferansta, 15 Temmuz hain darbe girişimi ve girişimin ardından yaşanan ekonomik gelişmeler ile alınması gereken önlemler ‘kalkınma’ başlığı etrafında tartışılacak.

Cumhuriyet tarihinin en kanlı girişimi olan 15 Temmuz’da hayatını kaybeden şehitlerimiz ve yaralanan gazilerimiz, düzenlenen çeşitli etkinliklerle anılıyor. Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’ın teşriflerinin beklendiği 15 Temmuz ve Kalkınma Konferansı’na; Sabah Gazetesi yazarı Dr. Şeref Oğuz ve Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Fatih Hasdemir’in moderatörlüğünde TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve Ak Parti MKYK Üyesi İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Şentop, TBMM 15 Temmuz Darbe Girişimin Araştırma Komisyonu Başkanı ve Ak Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek konuk konuşmacı olarak katılacak.

Konferansta Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık ve Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran protokol konuşmalarını gerçekleştirecek. İki oturum halinde düzenlenecek konferansta basın, akademi ve sanayi dünyasından alanında seçkin panelistler, 15 Temmuz öncesi ve sonrasına dair değerlendirmelerini paylaşacaklar. Ülke tarihinin en kanlı olaylarından biri olarak tarihe geçen 15 Temmuz benzeri olayların yaşanmaması için yapılması gerekenlerin ele alınacağı konferansta, ülkemizin kalkınması için yapılması gerekenler konuşulacak. 13 Temmuz 2017 saat 09.00’da Ankara Ticaret Odası Konferans Salonu’nda gerçekleşecek olan 15 Temmuz ve Kalkınma Paneline tüm vatandaşlar davetli.