15 Temmuz’un yıl dönümünde de Keçiören tek yürek

yıl dönümünde de meydanları doldurdular. Keçiören’de Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’ın da katıldığı demokrasi nöbetinde vatandaşlar Türk Bayraklarıyla 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nın önüne koştu.

Ay yıldızlı bayraklarla alanı dolduran vatandaşlar tek yürek olduklarını ifade ederek, birlik, beraberlik mesajları verdi. Veysel Karani Cami İmamı Hüseyin Turgut, İncirli Merkez Cami İmamı Kemal Çil, 15 Temmuz Gazisi Mehmet Akif Arslan’ın Kuran Tilaveti ile başlayan programda o gece verilen 249 şehit için de dua edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki demokrasi ve milli birlik buluşmasını alandan sinevizyonla canlı izleyen vatandaşlar, bayraklarını sallayarak bu coşkuya ortak oldular.

“15 Temmuz’da destansı bir zafere imza atan aziz milletimiz meydanları doldurarak o gurur gününü yeniden hatırlatıyor” diyen Başkan Ak da alandakilerle bu özel ve anlamlı günü paylaştı.

Başkan Ak ve vatandaşlar daha sonra Külliye’ye doğru hareket etti.

15 Temmuz unutulmayacak

TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın da katılımıyla 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı’nda gerçekleşen programda vatandaşlarla buluşan Başkan Ak, "Toplumumuzun her kesimi bir arada... Bu birlik ve beraberliği koruyalım, kardeşliğimizi bozmayalım. Ezelden beri kardeş olan aziz milletimiz ebediyete kadar da kardeş kalacaktır. Memleketimizin her karış toprağında şühedanın kanı var, atalarımızın kanı var. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır. 15 Temmuz’da Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde destan yazan milletimiz tek vatan, tek bayrak, tek millet ve tek devlet ülküsünden vazgeçmeyeceğini dosta düşmana bir kez daha göstermiş, işgal ve istilaya dur demiştir" diye konuştu.

Ak ayrıca 47 şehidin verildiği Ankara Özel Harekat Başkanlığı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen programlara da katıldı.

KEDEM (Keçiören Eğitime Destek Merkezi) öğrencileri de şanlı zaferi unutmayarak 15 Temmuz Şehitler Anıtına çelenk bırakıp, şehitler için dua ettiler.