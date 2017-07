15 Temmuz’un yıl dönümünde şehitler unutulmadı

15 Temmuz hain darbe girişimi yıl dönümü dolayısıyla anma törenleri kapsamında, Ankara Karşıyaka Mezarlığı’ndaki 15 Temmuz şehitleri ve tüm şehitlerin kabirleri düzenlenen anma töreniyle ziyaret edildi. Törende şehit anneleri otururken protokol ise ayakta bekledi. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, protokol konuşmaları, kaside sunumu, dualar okunması ve kabir ziyaretleri ile devam etti.

“Yunan’ın bombalamadığı, saldırmadığı Meclisimiz bunların saldırısı altında kaldı”

“Geçen sene hep birlikte yaşadığımı acı olayları hatırlamak, anmak ve bir daha yaşanmaması için de gayret göstereceğimizi, beraberce dertleşmek, konuşmak için burada toplanmış bulunuyoruz” diyen Başbakan Yardımcısı Türkeş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Sizin kayıplarınızı bizler de içimizde, yüreğimizde hissediyoruz. Ancak sizin kadar olması mümkün değil. Geçen sene kaybettiniz, üzerinden bir yıl geçti ama ‘acım hafifledi’ diyecek olanınızın da olduğunu zannetmiyorum. Bu acıyla yaşayacaksanız, yaşayacağız bu hayatın acı gerçeği. Ama bizi teselli eden bir diğer nokta şudur ki; bu kahraman şehitlerimiz, gazilerimiz sayesinde devletimiz hala dimdik ayakta, Cumhuriyetimiz devam ediyor, demokrasimiz işliyor. Bu çok kolay temin edilecek bir şey değil. Büyük bir acı, büyük bir travma yaşadık. İhtilaller zaten kötüdür, ‘iyi’ diyen yok ama bu kadar haince, bizim vergilerimizle alınan silahlarla, bize saldırmak da ayrı bir yük, ayrı bir acı hepimiz açısından. Yunan’ın bombalamadığı, saldırmadığı Meclisimiz bunların saldırısı altında kaldı. Külliye’ye saldırdılar, Başbakanlığa geldiler, her yere geldiler. Bu hırs, bu göz dönmüşlük, bu dışarıya bağlı, dışarıya biat etmiş bu zihniyete karşı büyük bir bedel ödedik, en fazlasını da sizler ödediniz. Bunun birinci yıl dönümündeyiz, acımız hala taze, bu acı geçmeyecek ama burada bunu hatırlayarak yarınlara daha emin, daha güvenle bakacağız. Bu ülke demokrasi içinde yönetildikçe, yükseltildikçe, güçlendikçe bu hainler bir kere daha kahrolacaklar, onlara diğer cezaların yanında bu da ağır bir ceza olacak. Bugün birinci yıl dönümündeyiz, zaman bizler açısından çok çabuk geçiyor, daha dün gibi o gece yaşadıklarımız ama bir seneyi de geride bırakmışız. Bunu anmak ve hatırlamak üzere bu sene hükümetimiz, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere kapsamlı bir program hazırlanmasını emrettiler, ona göre de hazırlıklar yapıldı. 15’i gecesi de yaşadığımız olayları tekrar hatırlamak ve o gün bize karşı yapılanı unutmadığımızı göstermek için birçok etkinlikte bulunacağız. Ama en önemlisi yüce yaratanımıza sığınacağız, dualar edeceğiz. Her fırsatta şehitlerimize Fatihalar, dualar okuyacağız ve böylelikle de hem manen hem de fiilen güçlü olduğumuzu ve bu tip saldırılar karşısında Türk milletinin asla boyun eğmeyeceğini dosta düşmana herkese göstereceğiz.”

“Gururluyuz, onlar bu ülke, millet için, bizim inancımız için, devletimiz için hayatlarını feda ettiler”

Ankara Valisi Ercan Topaca ise çok büyük bir saldırı ile karşı karşıya gelindiğini belirterek, “Ülkemizi, milletimizi, devletimizi bölmek için gerek dahili gerekse harici hainlerin bir araya geldiği 15 Temmuz darbe girişimini hep birlikte bertaraf ettik. Tabii bu ihanet dünyada eşine az rastlanır bir ihanettir. Kendimizin beslediği, yetiştirdiği, ülkemizin ve devletimizin güvenliğini emanet ettiğimiz bir kısım asker kılığındaki hainler, milletimizin bütünlüğüne, devletimize, Sayın Cumhurbaşkanımızın hayatına kastetmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin manevi şahsiyetine ve binasına saldırmıştır. Bu hadise hepimizi hakikaten derinden yaralamıştır. Olayı öğrendiğimiz andan itibaren bütün millet yediden yetmişe abdestini alan sokağa çıktı ve bu ihanete hep birlikte ‘dur’ dedik. Biliyoruz o gün sokağa çıkan şehitlerimiz, onların eşlerinden, annelerinden, babalarından dinledik. Onların tek bir amacı vardı; ülkemizi, milletimizin bütünlüğünü korumak, bu devlete sahip çıkmak, gerekirse canını ortaya koymak üzere yola, sokağa çıktık ve bu gidişe hep birlikte ‘dur’ dedik. Hakikaten eşsiz bir mücadele, dünyada görülmemiş bir cesaret ve güzel bir mücadele ile ülkemiz üzerinde oynanan oyunları hep birlikte boşa çıkardık. Biliyoruz, şehit yakınlarımızın acıları büyük. Şehit eşleri, şehitlerimizin anneleri ve babaları onların acısını daima yüreklerinde hissediyorlar, onların yokluklarını çocuklarımız hissediyor ama gururluyuz, onlar bu ülke, millet için, bizim inancımız için, devletimiz için hayatlarını feda ettiler. Onlara ne kadar teşekkür etsek azdır” şeklinde konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından dualar okunarak şehit kabirlerine karanfil bırakıldı.

“Hiç olmazsa memleketimiz ayakta”

15 Temmuz Şehidi Özgür Gençer’in Babası ve 4 yaşındaki oğlu Ömer Gençer kabri başında dua etti.

Şehidin Babası Cemil Gençer, “Bir sene bir gün gibi geçiyor. Çok acı geçiyor, hiç unutamadık, unutulmuyor. Yavrumla babasını ziyarete geliyoruz devamlı. Allah kötülere fırsat vermesin, Allah devletimize zeval vermesin. Biz yavrularımızı verdik, inşallah Allah şehadetini kabul eder. Ama hiç olmazsa memleketimiz ayakta, milletimiz sağlık sıhhatte, Allah devletimize zeval vermesini başımızdakilerini eksik etmesin. Her hafta gelip gidiyoruz buraya, acılarımızı ancak dindiriyoruz. Buraya gelince ben huzur doluyorum oğlumun yavrumun yanında” ifadelerini kullandı.

“Beni yaktılar, Allah da onları yaksın”

15 Temmuz şehidi Volkan Canöz’ün annesi Sedef Canöz de her gün oğlunun kapıdan geleceğini beklediğini kaydederek, “Benim umudumu kesenlerin de Allah umudunu kessin. Ben her gün, her saat, her dakika oğlumu bekledim kapıdan gelecek diye. Yok. Beni ondan ayıranları Allah da evlatlarından ayırsın. Beni yaktılar, Allah da onları yaksın” diye konuştu.

Yaz tatilinde verilen Kur’an kurslarından gelen öğrenciler de 15 Temmuz şehitlerine dua etmek için kabir ziyaretine geldiklerini söylediler.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ve Ankara Valisi Ercan Topaca, 15 Temmuz şehitlerinin bulunduğu şehitlikteki programın ardından Polis Şehitliği ve polis ailelerini de ziyaret ettiler.

Programa Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da katıldı.