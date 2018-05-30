153 Mavi Masa’dan eğitim programları

153 Mavi Masa, Başkentlilerle doğru ve etkili iletişim kurmak için eğitim programlarına devam ediyor. Yazılım sistemi güncellenen Mavi Masa’nın operatör biriminde görev yapan 106 personele ’’görgü ve nezaket’’ ile ’’öfke ve stres yönetimi’’ başlıkları altında iletişim eğitimi verildi. Uzman eğitmenler Yeliz Akpolat, Yüksel Bağışlar ve Erkan Demir tarafından verilen son eğitimle birlikte Mavi Masa personeline etkili iletişim kurma, stres ve öfke yönetimi ile nezaket kuralları ayrıntılı bir şekilde anlatıldı.

Mavi Masa’da yenilenen sistem sayesinde daha hızlı ve çözüm odaklı çalışıldığını belirten Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Adnan Yuva, ’’Mavi Masa’ya iletilen tüm sorunlar, şikayetler ve talepleri artık Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Tuna da yakından takip edebilecek. Amacımız örnek bir Ankara için yeni çalışmalara imza atarak, Başkentlilerle aramızdaki bağı daha da güçlendirmek’’ ifadelerini kullandı.

İletişim kurma sürecinde yapılan yanlışlar kadar doğruların da anlatıldığı eğitim programında iletişim sürecine yönelik incelikler hakkında bilgi veren İnsan Kaynakları Uzmanı Yeliz Akpolat ise, ’’Kişinin kendisini geliştirmesi asıl amaç. Buradaki eğitime katılan arkadaşlarımız çağrı merkezinde çalışıyor. Her zaman bir problemi olan, stresi olan vatandaşlar burayı arıyor. Dolayısıyla iletişim ve stres yönetimiyle alakalı vereceğimiz teknikleri kullanarak daha başarılı çalışanlar olarak, işlerini severek yapmaya başlıyorlar. İster çalışan, ister işveren, ister yönetici, isterseniz de vatandaş olun her insanın temel beklentisi değer ve saygı görmek, sevilmek, sayılmak ve hayatı kolaylaştırmaktır’’ şeklinde konuştu.

Mavi Masa personeli, periyodik olarak iletişim tekniklerine yönelik yeni gelişmeler konusunda eğitim sürecine tabi tutulmaya devam edecek.