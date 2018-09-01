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01 Eylül 2018 16:02

17 hafız içinİcazet merasimi düzenlendi

Kızılcahamam İlçe Müftülüğü Akyüzler yatılı erkek Kur’an kursunda hafızlığını tamamlayan 17 hafız için İcazet töreni düzenlendi.

17 hafız içinİcazet merasimi düzenlendi

01 Eylül 2018 16:02


Kızılcahamam İlçe Müftülüğü tarafından, Akyüzler yatılı erkek Kur’an kursunda hafızlığını tamamlayan 17 hafız için bugün saat 10.00’da Yabanabad Camii’nde İcazet töreni düzenlendi. Törene, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Muhittin Güney, AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Acar, İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş, Mushafları İnceleme Kurul Üyesi Fatih Okumuş, Din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.


Kızılcahamam Soğuksu Cami İmam Hatibi Murat Özdemir’in sunuculuğunu yaptığı program, Kızılcahamam Akyüzler yatılı erkek Kur’an kursunda hafızlığını tamamlayan 17 hafız ezbere Kur’an-ı Kerim okuyarak İcazet törenlerini gerçekleştirdi. Protokol tarafından hafızlar tebrik edilerek hediye takdim etti.




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