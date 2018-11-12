18. Devlet Fotoğraf Yarışması'nın ödülleri 14 Kasım'da sahiplerini bulacak

Devlet Fotoğraf Yarışması'nın ödülleri 14 Kasım'da düzenlenecek ödül töreni ile sahiplerini bulacak.

Devlet Fotoğraf Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buluyor. Türkiye'de fotoğraf sanatçılarının çalışmalarını desteklemek, uluslararası platformlarda temsil gücü kazandırmak ve fotoğraf sanatının yaygınlaşmasını sağlamak üzere düzenlenen yarışmada ödüller 3 ayrı kategoride verilecek. Yarışmanın her kategorisinde 3 ayrı sanatçı ödüllendirilecek. Milli Kütüphane Başkanlığında, 14 Kasım saat 14.00'te düzenlenecek ödül töreni ile sahiplerini bulacak ödüllerin kategorileri ‘İnsan ve Yaşam', ‘Tarihi Yapılar' ile ‘Deneysel Çalışmalar' olacak. Ödül töreninin ardından ise yarışmaya katılan 69 sanatçının 84 fotoğrafı açılışı yapılacak sergiyle meraklılarıyla buluşturulacak. Sergi 23 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.