18. Türk Tarih Kongresi 1 Ekim'de başlıyor

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu, 1-5 Ekim tarihleri arasında 18'incisini düzenleyeceği Türk Tarih Kongresi ile Türk ve dünya tarihinin önemli konularını ele almaya hazırlanıyor.

Yurt içinden ve yurt dışından 800'ü aşkın bilim insanının katılımıyla Ankara Greenpark Otel'de düzenlenecek olan kongrede, Kültür ve Medeniyetler Tarihi, Din ve Mezhepler Tarihi, Bilim ve Teknoloji Tarihi, Askerî Tarih, Ayaklanmalar, İsyanlar, Darbeler ve İhtilaller Tarihi, Türk-Ermeni İlişkileri, Tarihçilik, Göç ve İskân, Tarihi Coğrafya, Tarih, Şehir ve Mimari, Göç ve İskân, Roma ve Bizans Tarihi ve Medeniyeti, Selçuklu Tarihi ve Medeniyeti, Osmanlı Tarihi ve Medeniyeti, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Türk Dünyası Tarihi, Türk Dili ve Edebiyatı Tarihi, İktisat Tarihi, Hukuk ve Diplomasi, Arkeoloji, Sanat Tarihi, Vakıflar Tarihi, Hatıralar, Biyografiler, Otobiyografiler başlıklarında 164 oturum düzenlenecek. Rusya, Azerbaycan, Kazakistan, Bulgaristan, Fransa, İngiltere, Almanya, Mısır ve Ürdün'ün de aralarında bulunduğu 29 ülkeden bilim insanlarının katılacağı kongre, katılımcı sayısı ve içerik zenginliği bakımından son yıllarda düzenlenen tarih kongrelerin en kapsamlısı olacak.

1 Ekim'de Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın konferansıyla açılacak olan kongrede, Prof. Dr. Çağrı Erhan, Prof. Dr. Zafer Toprak, Prof. Dr. Yakup Mahmudov ve Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın'ın konuşmacı olduğu açılış paneli düzenlenecek. Kongre, aynı gün öğleden sonra başlayacak oturumlarla dört gün boyunca halkın katılımına açık olarak devam edecek. 18'inci Türk Tarih Kongresi, kapsamlı sergilere ev sahipliği yapması bakımından da Türk Tarih Kongreleri geleneğini sürdürecek. Türk Tarih Kurumu tarafından ağırlıklı olarak Kurumun arşivinden alınan belge ve görsellerle hazırlanan “100. Yılında Kudüs Kahraman Şehitlerimizin Anısına”, “Bâcıyân-Rûm” ve “Hala Sultan” sergileri kongre süresince ziyarete açık olacak. Dijital olarak gösterilecek bu sergilere ek olarak Kudüs'ün tarihi mekanlarının karakalem çizimlerinden oluşan bir koleksiyon ve Devlet Arşivleri Başkanlığı tarafından hazırlanan “Belgelerle Ermeniler Tarafından Yapılan Katliamlar” başlıklı belge ve fotoğraflar da kongre alanında sergilenecek. Prof. Dr. Sıddık Çalık'ın harita koleksiyonundan 75 parçanın gösterileceği “Haritalarla Tarihe Yolculuk” sergisi, haritacılığın gelişimine ve bir siyasi-sosyal tarih kaynağı olarak haritaların önemine ışık tutacak. Semih Karabillioğlu tarafından hazırlanan “Engelsiz Tarih” sergisi ise Timurlenk'ten Roosevelt'e, Sultan Yıldırım Bayezid'ten Homeros'a engellerine rağmen yaptıkları işlerle tarihe adlarını yazdırmış kişilerin başarılarını gözler önüne serecek.

Bugüne kadar Türk ve dünya tarihçiliğinin önde gelen isimlerini ağırlayan, tarihçiliğinin önemli konu ve sorunlarının tartışıldığı Tarih Kongreleri, yurt içinden ve yurt dışından tarihçilerin yakından takip ettikleri bilimsel etkinlikler arasında bulunuyor. İlki 1932 yılında gerçekleştirilen ve Mustafa Kemal Atatürk'ün de ilgiyle izlediği Türk Tarih Kongreleri, Türk tarihçiliği açısından 86 yıllık bir birikimi ifade ediyor.